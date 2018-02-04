Зачем певцу знать, какой у него диапазон голоса?

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ОБ АВТОРЕ
Автор блога Елена Дорнгоф, певица и педагог по вокалу со стажем преподавания с 2007 года. Подробнее...
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- Администратор к записи Примеры известных певцов: как добавить объем в вокал и петь красиво!
- Администратор к записи Раскрой свой голос. Дыхание при пении — вдох и выдох.
- Elia к записи Раскрой свой голос. Дыхание при пении — вдох и выдох.
- Richard к записи Примеры известных певцов: как добавить объем в вокал и петь красиво!
- Зарина к записи Первый урок вокала — чего не стоит бояться, отправляясь петь.
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Елена, спасибо, очень интересно и доступно объясняете:) А откуда информация про диапазоны известных певиц и певцов?