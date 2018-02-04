Зачем певцу знать, какой у него диапазон голоса?

О ЧЕМ СТАТЬЯ:
Время на чтение:
11 минут
Теория вокала:
Основы пения 80%
Пригодится новчикам:
Вокал "с нуля" 100%

Диапазон голоса — это количество нот, которое способен спеть вокалист. От самого низкого звука до самого высокого. Точнее, насколько голосовые связки певца могут растягиваться, чтобы сомкнуться наверху и внизу. Хороший вокалист знает возможности своего голоса — сколько нот он способен спеть. Когда вы верно оцениваете свой диапазон, вы можете подобрать к нему правильный репертуар. Те песни, на которых вы не будете давиться высокими нотами.

На пробном уроке вокала педагог в первую очередь оценивает ваш певческий диапазон, чтобы понять, какие упражнения подобрать для развития ваших вокальных данных. Информация о диапазоне — говорит о ваших природных задатках. Широкий голосовой диапазон говорит о больших способностях в пении. Как определить вокальный диапазон, зачем его развивать и у кого самый большой диапазон голоса из современных певцов — читайте ниже!

Типы и диапазоны голосов в академическом пении

В академическом пении придумали систему, как различать певческие диапазоны разных людей. Она делит женские и мужские голоса на низкие и высокие. А дальше формирует диапазон по количеству нот, которые певцы могут охватить. Вот примерные границы певческих диапазонов в академическом вокале:

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Когда мы говорим о диапазоне голоса — то имеем ввиду физиологию певца. Насколько хорошо тянутся его голосовые связки и насколько они «толстые». Так девушка с тонкими эластичными связками, скорее всего, окажется сопрано. А у мужчины с толстыми «мясистыми» связками, которые плохо тянутся, будет низкий голос — бас.

Тип вашего голоса поможет определить фониатр. У него на приёме можно увидеть, как смыкаются ваши голосовые связки на экране монитора и понять, насколько они тонкие и эластичные. Чем больше тянутся связки, тем больше нот вы можете спеть, а значит — тем больше ваш диапазон.

Зачем в опере делят голоса на типы?

У каждого голоса есть свой тембр. Для академического певца - тембр определяет его судьбу на вокальном поприще. Тембр может быть лирическим - нежным и мягким, или драматическим - глубоким, "грудным". В опере голоса делятся не только по диапазону, но и по окраске, по тембру голоса.

Высокими лирическими голосами часто поют главные герои. Низкие голоса предназначены для злодеев. У каждого персонажа в сюжете оперы есть свой характер. Зная характер персонажа, композитор сочиняет оперные арии отдельно для каждого типа голоса. Так баритон никогда не будет петь за тенора. Во-первых, ему будет неудобно брать высокие ноты, которые не подходят его физиологии. Во-вторых, баритональный тембр не передаст всех оттенков в голосе, которые нужны для персонажа-тенора. В опере все должно быть на своих местах, "по классике":

  • Лирическое сопрано чаще всего поет "приму", главную героиню, страдающую от любви.
  • Тенор - ее мечтательный возлюбленный.
  • Бас - злодей, который хочет их разлучить.
  • Баритон - друг тенора, который тайно влюблен в сопрано.
  • Меццо-сопрано - антогонист, соперница "примы", обязательно с драматичной судьбой.
  • Контральтино - юный "паж", помощник тенора, который помогает выпутываться из передряг.
  • Колоратуре чаще отдают мифических персонажей (вспомните арию Царицы Ночи Моцарта).

Какие диапазоны голоса есть в эстрадном вокале?

В эстрадном и джазовом пении нет четкой классификации голоса по диапазону. Потому что в современной поп, рок и соул музыке нет никаких границ и канонов, как в опере. Да, голоса поп и рок-певцов все равно разделяют по тембру, по краскам голоса и по физическим возможностям - сколько нот может спеть вокалист. Так легче подбирать репертуар. Но вариантов и градаций голоса меньше, чем в «академе». Принято выделять всего 2 женских типа голоса и 3 мужских:

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Диапазоны у эстрадных певцов не таке широкие, как у «классиков». Да и сам диапазон вокалиста не сильно влияет на его выбор песен. Так, баритон может петь композиции для тенора. Возможно, он будет давиться на высоких нотах, но все-таки умудрится их спеть. Потому что в эстрадном и джазовом вокале много приемов и «лайфхаков», которые в опере недопустимы.

В современной эстраде вокальный диапазон не всегда соответствует музыке, которую вы поете. Можно менять тембр и характер звука, независимо от того, какой у вас тип голоса. А также владеть певческим диапазоном в четыре октавы, но исполнять поп-песенки из трех нот.

Диапазон и тип голоса в поп, рок и джазе больше зависит от манеры пения и приемов певца.

Как определить свой диапазон голоса?

Узнать диапазон голоса и подобрать песни, которые походят вам по высоте, сможет педагог по вокалу. Однако, вы в силах сделать это сами. Определить с помощью тюнера онлайн, либо с инструментом, если знаете ноты. Спойте самую высокую ноту, на которой можете сомкнуть голосовые связки и издать хоть какой-то звук. А затем — самую низкую ноту. Крайние верхние и нижние ноты, которые вы способны извлечь, будут границами общего голосового диапазона.

Зафиксируйте, какие обозначения показал тюнер и найдите свой диапазон по картинкам выше — где показаны ноты у разных типов голосов. Важно понять, насколько широкий у вас диапазон. Лучше измерять диапазон в октавах. 1 октава = 8 нот. Спойте все ноты от самой нижней до верхней и посмотрите, сколько октав покажет тюнер. Вот небольшая шкала, чтобы вы понимали, о чем речь:

Начинающие
  • 1 октава - рабочий диапазон среднего начинающего вокалиста, у которого еще не разработан голос.
  • 1,5 - 2 октавы - певческий диапазон, с которым можно брать сложные красивые песни. У многих людей с гибким от природы голосом бывает диапазон в две октавы и без занятий вокалом.
Професионалы
  • 2,5 - 3 октавы - диапазон профессионального певца. Кстати, к певцам, которые работают в мюзиклах и поют в опере, есть требование иметь диапазон не меньше двух октав!
  • 4 октавы и выше - редкость среди вокалистов. Однако, все певцы стремятся к отметке в четыре октавы, и правдами-неправдами прибавляют себе пару нот на словах.
Уникумы
  • 5 с половиной октав и выше - большая редкость, голоса таких людей считают уникальными и частенько заносят в Книгу рекордов Гиннеса.

Чем отличается рабочий и общий диапазон голоса?

Кроме тембра и высоты звука голосовой диапазон включает еще три параметра. Он делится на разговорный, рабочий и общий.

Разговорный диапазон

Это небольшой отрезок в пять-шесть нот. Его вы используете в повседневной речи. Разговорный диапазон называют "примарным". Голос звучит естественно и насыщенно в примарных нотах. Поэтому большинство певцов не поет, а как бы говорит под музыку, не напрягаясь. Есть вокальные техники по увеличению диапазона за счет примарных нот.

Рабочий певческий диапазон

Это отрезок голоса, где вокалист использует разработанные упражнениями ноты. Он гораздо шире разговорного, но тоже ограничен. Рабочий диапазон легко развить упражнениями и распевками. Чаще всего, когда педагог по вокалу обещает увеличить ваш диапазон голоса, речь идет именно о рабочем диапазоне, а не о том, что заложен в вас природой.

Общий диапазон голоса

То количество звуков, которые вы способны извлечь, но которыми не пользуетесь в пении. От крайних нот наверху, близких к писку, и до грудных самых низких нот. Общий диапазон зависит от физиологии, данной от природы, и различается у большинства людей.

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Зачем знать, какой певческий диапазон у вас?

1
  • Понять, какие песни подходят вам

В каком стиле музыки, ваш голос будет звучать наиболее гармонично. Например, для соула и рока необходимы голоса с высокими нотами, а значит, с широким вокальным диапазоном. Джаз и блюз — для голосов с плотными низкими нотами. А фанк и поп-музыка подойдут голосам с небольшим диапазоном со звонким тембром.

2
  • Найти свои переходные ноты

Переходные ноты находятся на стыке двух голосовых регистров. Там, где голос «ломается», переходит от плотного звука к тонкому. У широкого диапазона таких «порогов» может быть больше двух.

3
  • Выбрать упражнения и распевки

Вообще, правильно подобрать распевки под ваш вокальный диапазон — это задача педагога по вокалу. Но если вы занимаетесь пением самостоятельно, то информация о вашем певческом диапазоне пригодится, чтобы найти распевки для высокого или низкого голоса. И развивать свой вокальный уровень в комфортных условиях.

Как увеличить вокальный диапазон?

Развить общий диапазон голоса удается профессионалам при каждодневных тренировках и распевках. В среднем на полтона за полгода. Ну, и интересная особенность — когда вы работаете над крайними нотами общего диапазона, над самыми верхними нотами, средний регистр голоса укрепляется, начинает звучать лучше и плотнее. Рабочий диапазон можно и нужно расширять. Мои советы по развитию диапазона:

  • Пропевайте звуки за пределами разговорного регистра. Пойте больше распевок на неудобные верхние и нижние ноты, чтобы приучать голос работать иначе.
  • Меняйте тональность. Пойте песню на полтона ниже и на полтона выше. А потом возвращайтесь в исходную тональность. Голосовой диапазон будет увеличиваться.
  • Берите сложные песни. Те, где мелодия выше или ниже рабочего диапазона. Тренируясь на таких композициях, можно быстро развить певческий диапазон.

Зачем развивать голосовой диапазон?

Чтобы петь больше красивых песен и обладать большими красками голоса! При неразвитом диапазоне песни у вокалиста будут однообразными, в пределах двух-трех нот.

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диапазоны голосов современных певцов:

  • Adele — 2,5 октавы
  • Sia — 3 октавы
  • Katy Perry — 3 октавы
  • Celine Dione — 3,1 октавы
  • Whitney Houston — 3,2 октавы
  • Madonna — 3,2 октавы
  • P!nk — 3,5 октавы
  • Ariana Grande — 4 октавы
  • Beyonce — 4 октавы
  • Christina Aguilera — 4 октавы
  • Ima Sumac — 5 октав
  • Полина Гагарина — 3,2 октавы
  • Пелагея — 3,5 октавы
  • Ани Лорак — 4 октавы
  • Sam Smith — 3 октавы
  • Justin Timberlake — 3,2 октавы
  • Ed Sheeran — 3,5 октавы
  • Michael Jackson — 4 октавы
  • Freddie Mercury — 4 октавы
  • Adam Levine — 4 октавы
  • Димаш Кудайберген 6 октав, 5 полутонов
Ну, теперь понятно, зачем развивать диапазон голоса, чтобы стать профессионалом? Тогда открывайте мой лайфхак на увеличение диапазона. Это простое и эффективное упражнение для голоса мы используем с учениками уже много лет.

Пишите в комментариях, какой диапазон голоса у вас, задавайте вопросы. А также подписывайтесь на новые статьи блога о вокале!


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16 комментариев


Ксения
07.03.2018 at 20:38
Reply

Елена, спасибо, очень интересно и доступно объясняете:) А откуда информация про диапазоны известных певиц и певцов?


    Елена Дорнгоф
    08.03.2018 at 11:55
    Reply

    Данные с англоязычного ресурса DevaDevotee
    Спасибо большое за Ваш интерес!

Даша
28.08.2018 at 00:32
Reply

Даже не думала, что у Мадонны и Уитни Хьюстон одинаковый диапазон… Так и не скажешь. Для меня Хьюстон — богиня и эталон западной музыки, вокала. А Мадонна… ну она тоже молодец, но все же не дотягивает по голосу. Было интересно почитать, спасибо что просветили.


Nati
20.12.2018 at 23:23
Reply

Селин дион ,майкл джексон ,винти Хьюстон 5 октав !!!(Силин дион 3 октавы))


    Елена Дорнгоф
    02.02.2019 at 15:26
    Reply

    Нати, на основании чего сделали такие выводы, откуда черпали информацию?)

    Ирсэн
    10.04.2020 at 19:04
    Reply

    тоже хотела бы узнать в каких песнях можно услышать такой разлет диапазона . а если это нерабочий диапазон ,какой в этом смысл. 5 октав!! это и бас и сопрано в одном флаконе.

    Анна
    08.07.2020 at 13:37
    Reply

    Полная чепуха. У Джексона и 3 вряд ли наберётся

    Иванна
    12.07.2020 at 09:19
    Reply

    Пою с детства дар от Бога,сопрано 2:октавы.

Айдос
02.03.2020 at 15:07
Reply

Ах да, пора добавить в статью инфу про Димаша, у него почти 6 октав ))


Ольга
27.08.2020 at 00:52
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Здравствуйте, Елена! Я пела несколько лет чисто для себя и немного играла на гитаре. Решила пойти на сеанс к учителю вокала, она проверяла мой голос и на второе занятие вокалом у меня было 4 октавы. Только сейчас узнала, что это очень много, она мне сказала то же самое, но я что-то не восприняла это особо в серьёз. Сейчас понимаю и думаю: что делать дальше? Как учиться? Как это развивать? Спасибо за вашу статью))) очень жду ответа


Аскар
12.01.2021 at 18:32
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Здравствуйте, занимаюсь вокалом с нуля 2 месяца, по типу голоса тенор. Вначале был диапазон 1октава, сейчас 2 октавы и 3 ноты(до). Возможно ли поднять до 3-4 октавы? Курю 10лет, слышал что снижает диапазон, мог ли я прокурить октаву за 10 лет? и можно ли вернуть если бросить курить?


Сергей
15.02.2021 at 16:46
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У Уитни Хьюстон и у Мадонны одинаковый диапазон голоса!!! Уитни, в самые лучшие годы своего пения брала пять октав (весь диапазон со всеми крайнеми нотами)!!! Я вообще, это не сам придумал, я об этом слышал в разные годы от разных авторитетных источников!!!


    Елена Дорнгоф
    15.02.2021 at 16:47
    Reply

    Сергей, благодарю за отзыв. Вся информация из открытых зарубежных источников.

Светлана
10.06.2021 at 19:56
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Подскажите в вопросе: в меня диапазон около 3 х октав. Я актриса. Но: у меня плохой слух. Я плохо слышу свое сопрано…потому Что я всегда чувствовала стыд. И стыдилась петь. Без чистоты я беру трели 6 соль. Но…все сухо. И плохо себя слышу. Забить на пение? или это можна решить? спасибо наперед.


Vladimir
10.08.2021 at 02:17
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Добрый день) Подскажите диапазон голоса Тины Кароль. Заранее благодарю.


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