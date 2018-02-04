Зачем певцу знать, какой у него диапазон голоса?

Когда мы говорим о диапазоне голоса — то имеем ввиду физиологию певца. Насколько хорошо тянутся его голосовые связки и насколько они «толстые». Так девушка с тонкими эластичными связками, скорее всего, окажется сопрано. А у мужчины с толстыми «мясистыми» связками, которые плохо тянутся, будет низкий голос — бас.

Тип вашего голоса поможет определить фониатр. У него на приёме можно увидеть, как смыкаются ваши голосовые связки на экране монитора и понять, насколько они тонкие и эластичные. Чем больше тянутся связки, тем больше нот вы можете спеть, а значит — тем больше ваш диапазон.